Arte y creatividad: Taller gratuito en Monclova para personas con discapacidad visual

Para muchas personas, perder la vista a causa de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, representa un golpe devastador. Sin embargo, para un grupo de ciudadanos en Monclova, esta condición también se ha convertido en el inicio de un nuevo camino: el arte.

En el Taller de Arte Sensorial, que se realiza cada martes en el Museo Coahuila y Texas, alrededor del 50 por ciento de los participantes han perdido la visión debido a este tipo de enfermedades, pero han encontrado en la creatividad una forma de reconectar con el mundo.

Eleazar Castellanos, director de Personas con Discapacidad, explicó que este espacio busca ser más que un taller: es un punto de encuentro donde las personas pueden expresar emociones, compartir experiencias y reconstruir su vida social. "El objetivo es que, vean o no vean, puedan expresarse a través del arte. Aquí utilizan materiales moldeables que permiten crear figuras con relieve, para que también puedan ´ver´ con las manos", señaló.

Actualmente, el grupo está conformado por cerca de 15 personas, aunque inició con solo cinco a principios de año. A lo largo de este tiempo, han realizado más de cinco exposiciones, mostrando el avance y talento de los participantes.

Más allá de las obras, el impacto ha sido emocional. De acuerdo con Castellanos, muchos de los asistentes han enfrentado procesos de depresión tras perder la vista, especialmente quienes la adquirieron en etapas avanzadas de su vida. "Es muy difícil adaptarse cuando pierdes algo que ya tenías. Pero aquí no solo hacen arte, también encuentran apoyo, compañía y una nueva motivación", destacó.

El taller es gratuito y abierto a cualquier persona con discapacidad, con énfasis en quienes tienen discapacidad visual. Además, cuenta con materiales proporcionados por el municipio y apoyo de personal auxiliar. Entre historias de adaptación y descubrimiento, este espacio demuestra que, incluso en la pérdida, pueden surgir nuevas formas de ver y sentir la vida.