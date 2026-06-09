Carlos Villarreal supervisa obras de infraestructura en Monclova

Monclova, Coah.- Con el objetivo de seguir construyendo una ciudad más moderna, ordenada y funcional, el alcalde Carlos Villarreal supervisó diversas obras de infraestructura y mejoramiento urbano que se desarrollan en distintos sectores de Monclova. Estas acciones son parte del trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer la competitividad de la ciudad y mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses.

Durante el recorrido, el alcalde verificó los avances de la pavimentación de la calle 11, en la colonia Calderón, entre las calles 8 y 6, obra que representa una inversión superior a un millón de pesos provenientes del programa de Infraestructura del Estado; asimismo, supervisó los trabajos de pavimentación que se realizan entre las calles 9 y 11, con una inversión de 1.8 millones de pesos, contemplando la aplicación de pavimento asfáltico, material de calidad base para la estructura del pavimento y emulsiones asfálticas, con lo que se mejorará la movilidad de cientos de monclovenses que transitan por ese sector.

Carlos Villarreal también constató el avance de la rehabilitación de la plaza ubicada sobre la calle Obreros Unidos, entre Napoleón Gómez Sada y avenida Sección 147. Esta obra cuenta con una inversión de 1.4 millones de pesos del Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026 y beneficiará a cientos de familias de la colonia Praderas, fortaleciendo los espacios de convivencia y recreación.

El alcalde destacó que el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado permite seguir llevando resultados concretos a las colonias y mejorar la infraestructura urbana de la ciudad. "Gracias al respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez seguimos impulsando obras que responden a las necesidades de la gente. Trabajando en equipo logramos que los recursos se traduzcan en mejores vialidades, espacios públicos dignos y más oportunidades de desarrollo para Monclova y sus familias", señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de trabajo en equipo con el Gobierno del Estado para seguir impulsando proyectos de infraestructura, movilidad y mejoramiento urbano que fortalezcan la competitividad de la ciudad y eleven la calidad de vida de las familias monclovenses.