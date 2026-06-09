Padres exigen reparación de barda en mal estado: riesgo para alumnos

También manifestaron su preocupación ante el riesgo que representa una barda de concreto que se encuentra en malas condiciones y que podría colapsar en cualquier momento, poniendo en peligro a los alumnos.
De acuerdo con testimonios, el deterioro de la estructura fue reportado desde hace al menos 15 días, e incluso algunos aseguran que ya supera el mes sin que se haya atendido de fondo, ya que únicamente fue acordonada con cinta amarilla como medida preventiva.
"Ya tiene tiempo así, nada más pusieron el cordón, pero la pared se está cayendo de ese lado", señalaron padres inconformes, quienes consideran insuficiente la acción tomada por las autoridades escolares.
La situación ha generado mayor alarma debido a un antecedente trágico ocurrido en el jardín de niños María Helena Chanes, donde un menor de seis años perdió la vida tras un accidente relacionado con infraestructura escolar, hecho que los tutores no olvidan y que hoy refuerza su exigencia de atención inmediata.
Ante ello, hicieron un llamado urgente a las autoridades educativas para que intervengan y reparen la barda antes de que ocurra un accidente, al advertir que diariamente decenas de niños transitan cerca del área acordonada.
Los padres insistieron en que no basta con delimitar el riesgo, sino que se requiere una solución definitiva para garantizar la seguridad dentro del plantel.