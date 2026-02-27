Vence plazo para que candidatos soliciten licencia en Monclova

Los servidores públicos que tengan interés en participar como candidatos en el proceso electoral para renovar el Congreso del Estado deberán solicitar licencia a más tardar este sábado 28 de febrero.

Raúl Martínez Lucio, consejero presidente del comité distrital del Instituto Electoral de Coahuila en el Distrito 05 con cabecera en Monclova, señaló que de acuerdo a la ley se establece que quienes ocupan un cargo público deben separarse de sus funciones un día antes del inicio del periodo de precampañas si desean contender por una candidatura por lo que este sábado vence el plazo.

Indicó que durante esta etapa del proceso el IEC únicamente se encarga de informar el calendario y vigilar el cumplimiento de la normatividad, mientras que los procesos de selección de candidatos corresponden a cada partido político. "Como Instituto Electoral de Coahuila nosotros nada más vamos a estar informando las fechas, ya que la pre-campaña es en el interior de cada partido político, ellos ya cuentan con los lineamientos que deben de llevar a cabo en las pre-campañas y deciden el método de selección de candidatos".

De acuerdo con el calendario electoral, el periodo de precampañas se desarrollará del 1 al 20 de marzo, posteriormente, del 25 al 29 de abril se tendrá el registro de candidatos ante el comité distrital del instituto.

Las campañas constitucionales iniciarán el 5 de mayo y concluirán el 3 de junio, periodo en el que los aspirantes registrados podrán promover sus propuestas ante la ciudadanía con rumbo a la elección para renovar el Poder Legislativo estatal.