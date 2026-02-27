Mario Dante Galindo asume coordinación de empleo en CTM: Coahuila

Luego que Tereso Medina Ramírez asumiera la dirigencia nacional de la CTM, el dirigente sindical Mario Dante Galindo fue designado como coordinador nacional del Empleo, desde donde se buscará acercar información sobre vacantes y oportunidades laborales de empresas a la población.

Dante Galindo agradeció la confianza del nuevo líder nacional de la CTM y señaló que la responsabilidad implica trabajar en un tema sensible como es el empleo, en un contexto en donde diversas regiones del país han enfrentado inestabilidad laboral. "Estamos muy agradecidos con nuestro máximo dirigente, el licenciado Tereso Medina, por esta nueva responsabilidad que nos confiere y tiene que ver con un tema tan sensible hoy en día como es el empleo".

Explicó que desde esta coordinación contará con información actualizada sobre empresas que requieren trabajadores en distintas entidades, lo que permitirá orientar a las personas que buscan incorporarse al mercado laboral. "Vamos a tener información fresca de empresas que ocupan trabajadores en cada uno de los estados del país, incluyendo Coahuila, es una responsabilidad muy importante porque nos permite acercarnos a la gente y ofrecer un servicio".

El dirigente sindical reconoció que en los últimos dos años se ha registrado un periodo de inestabilidad económica que ha provocado cierres de empresas, despidos y paros técnicos en diferentes sectores productivos.

Sin embargo confió en que la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, prevista para julio, genere un nuevo impulso económico que permita recuperar empleos y fortalecer la estabilidad laboral.

Galindo Montemayor consideró además que el hecho de que Tereso Medina sea originario de Coahuila abre la posibilidad que la entidad sea recomendada como destino para nuevas inversiones.

Explicó que los inversionistas suelen iniciar sus análisis en la Ciudad de México, donde revisan factores como seguridad, desarrollo regional y entorno laboral antes de definir dónde instalar sus proyectos.

Añadió que la fortaleza industrial de Coahuila, con producción de autopartes y vehículos destinados principalmente a exportación hacia Estados Unidos, coloca a la entidad en una posición estratégica dentro del sector manufacturero nacional.