Inversiones de Adolfo Garza buscan revitalizar economía en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- La diversificación económica es la clave para el desarrollo sostenido de los municipios, afirmó el empresario neorrocitense Adolfo Garza, quien destacó su compromiso con el progreso de San Juan de Sabinas a través de inversiones que buscan revitalizar la economía local tras años de estancamiento.

El entrevistado subrayó que, este es el momento ideal para invertir en la región, convencido de que el municipio experimentará un mayor resurgimiento en 2026.

Expresó su confianza tanto en la administración municipal encabezada por el alcalde Oscar Ríos Ramírez como en el Gobernador del Estado de Coahuila, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, a quienes reconoció por su respaldo constante a la comunidad.

El empresario señaló que actualmente se percibe un cambio positivo en el panorama económico, con la llegada de inversión extranjera y capital privado, algo que no se había visto en años.

"Antes se veía una situación muy difícil, pero hoy el Presidente Municipal, está trabajando con voluntad y amor por su pueblo", comentó.

Además, Adolfo Garza insistió en que la diversificación económica debe ir de la mano con el fortalecimiento de sectores tradicionales como el carbón.

Recordó que hace una década se pronosticaba la desaparición de esta industria, sin embargo, sigue siendo un pilar importante para la Región Carbonífera.

Finalmente, hizo un llamado a otros empresarios a confiar en el potencial de San Juan de Sabinas, destacando que el trabajo conjunto entre gobierno e iniciativa privada es fundamental para construir un futuro próspero para todos sus habitantes.