Comerciantes en Coahuila reportan aumento en ventas navideñas

REGIÓN CARBONÍFERA DE COAH.- Como es una costumbre en la víspera del festejo navideño, cuando las familias realizan los preparativos de la cena y toda la convivencia alrededor de la mesa o la fogata, las compras de pánico son parte del proceso.

La compra de los insumos para preparar los deliciosos platillos tradicionales como el menudo, tamales, pavo, pierna de puerco ahumada, entre muchos otros, también se acentúa horas antes, por lo cual se ven llenos los centros comerciales, panaderías, tiendas departamentales y boutiques para buscar el detalle o regalo para esa persona especial.

Otro elemento importante es la piñata en forma de estrella que no puede faltar en una celebración familiar la noche de navidad, comida, bebida y el momento de dar gracias.

Los comerciantes locales como Dariela Morales Bermea, reconocen que es el 24 de diciembre cuando registra el mayor número de ventas de sus productos de ropa y accesorios.

De igual manera, carnicerías, expendio de huevo y aves, entre muchos otros que atienden a clientes y amigos en largas filas.

Con todo y estrés, la navidad no solo deja derrama económica importante, de los locales y las familias que regresan de todas latitudes de México y los Estados Unidos, sino también, la alegría de la convivencia, la fe y el recuerdo de aquellos que en el pasado fueron el motivo de la reunión.