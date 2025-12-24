Villa de Esperanzas despide a Luis Javier Castillo Garza: un legado de servicio

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- Habitantes de esta Villa dieron el último adiós a Luis Javier Castillo Garza, quien falleció a la edad de 74 años y, a quien recuerdan como un ciudadano siempre preocupado por la seguridad de su pueblo, al fungir como subcomandante de Seguridad Pública en esta comunidad en diversas administraciones priistas.

Conocido cariñosamente como "Don Wicho", Castillo Garza fue una figura emblemática, muy popular, destacando siempre por su compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Su legado como servidor público se cimentó en años de entrega y cercanía con la comunidad, ganándose el respeto y aprecio de quienes lo conocieron.

Los servicios funerarios se llevaron a cabo en su domicilio, ubicado en la calle Presidente Juárez, en la zona centro de Villa de Esperanzas. Familiares, amigos y vecinos acudieron a rendirle homenaje y expresar sus condolencias a la familia.

La misa de cuerpo presente se celebró en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, donde se ofrecieron oraciones por su eterno descanso. Posteriormente, el cortejo fúnebre se dirigió al panteón de la comunidad, donde fue sepultado entre muestras de afecto y reconocimiento.

Además de su labor en la corporación policiaca, Castillo Garza trabajó en una empresa de Ferrocarriles, como telegrafista y Jefe de Estación, lo que incrementó su popularidad dejando un gran legado de trabajo.

Su vida estuvo marcada por el servicio, la dedicación y el amor por su familia, dejando una huella imborrable en la historia de Villa de Esperanzas. Descanse en paz.