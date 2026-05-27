Alumna de 9 años es dada de alta tras intervención médica

La alumna de 9 años de la escuela primaria Susanne Robert de Pape que fue hospitalizada luego de clavarse un lápiz en la pierna durante un accidente dentro del salón de clases, ya fue dada de alta y se encuentra estable.

La subprocuradora de la PRONNIF, Martha Herrera, señaló que tras la difusión del caso, la procuraduría solicitó a la institución educativa el protocolo correspondiente para revisar la actuación del plantel y verificar las condiciones en las que ocurrió el incidente.

Mencionó que directivos, supervisores y personal docente entregaron la documentación y registros relacionados con el accidente, además se sostuvo comunicación con los padres de familia de la menor.

La subprocuradora afirmó que, tras la revisión del caso, se determinó que se trató de un accidente ocurrido al interior del aula y no de una situación de violencia o negligencia intencional.

Indicó que la escuela cuenta con bitácoras de incidencias, así como cámaras de vigilancia, lo que permitió corroborar las llamadas realizadas a los familiares de la estudiante y dar seguimiento a la atención brindada tras el hecho.

Asimismo, señaló que la menor fue sometida a una intervención médica menor para retirar el objeto incrustado y atender la lesión, aunque ya se encuentra fuera de peligro.

La titular de PRONNIF en la región Centro reconoció que este tipo de situaciones obliga a las instituciones a reforzar las medidas preventivas dentro de los planteles, sobre todo por la cantidad de alumnos que permanecen bajo supervisión docente durante la jornada escolar.