Contactanos
Coahuila

Se confirma mega puente escolar en Coahuila

La medida busca favorecer el bienestar familiar y el desarrollo académico en Coahuila.

Por Staff / La Voz - 28 abril, 2026 - 10:28 a.m.
Se confirma mega puente escolar en Coahuila
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 28 de abril de 2026

      De acuerdo a un consenso general con diferentes sectores relevantes de nuestro sector educativo se llegó a un acuerdo de autorizar la petición de cambiar la suspensión de labores docentes relacionadas al asueto del 5 de mayo, con motivo de la conmemoración de la Batalla de Puebla, al 4 de mayo del presente. En consecuencia, se suspenden actividades escolares los días viernes 1 de mayo y lunes 4 de mayo, reanudándose las clases el martes 5 de mayo.

      Detalles confirmados

      Con dicha medida se genera el beneficio para quienes conforman nuestras comunidades educativas de poder contar con un fin de semana largo, mientras se sigue cumpliendo con los 185 días efectivos de nuestro calendario escolar.

      Placeholder

      Se precisa que esta disposición aplica exclusivamente para el personal sindicalizado de las Secciones 5, 35 y 38 del SNTE.

      Acciones de la autoridad

      Asimismo, en el caso de las escuelas particulares, la aplicación de esta medida quedará a consideración de sus autoridades escolares, en función de lo que determinen más conveniente para su comunidad educativa.

      La presente medida tiene como finalidad el seguir favoreciendo el bienestar y la convivencia familiar en nuestra entidad, salvaguardando al mismo tiempo el adecuado desarrollo académico en nuestras comunidades educativas.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados