Se confirma mega puente escolar en Coahuila

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 28 de abril de 2026

De acuerdo a un consenso general con diferentes sectores relevantes de nuestro sector educativo se llegó a un acuerdo de autorizar la petición de cambiar la suspensión de labores docentes relacionadas al asueto del 5 de mayo, con motivo de la conmemoración de la Batalla de Puebla, al 4 de mayo del presente. En consecuencia, se suspenden actividades escolares los días viernes 1 de mayo y lunes 4 de mayo, reanudándose las clases el martes 5 de mayo.

Detalles confirmados

Con dicha medida se genera el beneficio para quienes conforman nuestras comunidades educativas de poder contar con un fin de semana largo, mientras se sigue cumpliendo con los 185 días efectivos de nuestro calendario escolar.

Se precisa que esta disposición aplica exclusivamente para el personal sindicalizado de las Secciones 5, 35 y 38 del SNTE.

Acciones de la autoridad

Asimismo, en el caso de las escuelas particulares, la aplicación de esta medida quedará a consideración de sus autoridades escolares, en función de lo que determinen más conveniente para su comunidad educativa.

La presente medida tiene como finalidad el seguir favoreciendo el bienestar y la convivencia familiar en nuestra entidad, salvaguardando al mismo tiempo el adecuado desarrollo académico en nuestras comunidades educativas.