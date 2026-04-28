Anuncian "mega puente" escolar en Coahuila; suspenderán clases viernes 1 y lunes 4 de mayo

Autoridades educativas y representantes sindicales acordaron modificar la suspensión de labores correspondiente al 5 de mayo, por lo que estudiantes y personal docente en escuelas públicas de Coahuila disfrutarán de un "mega puente" al suspender actividades los días viernes 1 de mayo y lunes 4 de mayo, reanudando clases el martes 5 de mayo.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido este 28 de abril, la decisión se tomó tras un consenso con distintos sectores del ámbito educativo, con el objetivo de brindar un fin de semana largo a las comunidades escolares sin afectar el cumplimiento del calendario oficial de 185 días efectivos de clases.

La suspensión de clases se acordó entre autoridades educativas y sindicatos.

La medida aplicará exclusivamente para el personal sindicalizado perteneciente a las Sección 5 del SNTE, Sección 35 del SNTE y Sección 38 del SNTE.

En cuanto a las instituciones privadas, se informó que cada plantel podrá decidir si adopta o no esta disposición, según lo que consideren más conveniente para su comunidad educativa.

El mega puente busca favorecer la convivencia familiar y el bienestar escolar.

Las autoridades señalaron que el ajuste busca favorecer la convivencia familiar y el bienestar de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación, sin descuidar el desarrollo académico en el estado.