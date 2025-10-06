Alumno de secundaria en Castaños involucrado en caso de sustancias y amenazas a docentes

Detección de droga a alumno de la secundaria Idelfonso Fuentes en el municipio de Castaños y presuntas amenazas hacia docentes por personas ajenas al plantel, es un caso que está siendo atendido por la Subsecretaría de Educación Básica en coordinación con Seguridad Pública.

El subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano Aguilar, informó que el alumno no ha sido suspendido, y la prioridad de las autoridades educativas es garantizar la seguridad y tranquilidad del personal docente.

"Lo más importante es que nuestros compañeros y compañeras maestros estén tranquilos. Estamos atentos a cualquier situación y en contacto con Seguridad Pública, por si se presentara algún riesgo adicional", explicó.

El funcionario detalló que, según los reportes, las amenazas no provinieron directamente de padres de familia, sino de personas externas, aunque la situación sigue bajo revisión.

"No podemos permitir que estas cosas preocupen a nuestros compañeros. Ellos realizan su labor con compromiso y responsabilidad, y siempre contarán con el respaldo de la Secretaría de Educación", subrayó Lozano.

El subsecretario añadió que el alumno permanece bajo valoración por parte de la dirección del plantel, mientras las autoridades educativas y de seguridad analizan las acciones a seguir.

"Estamos revisando el caso para determinar la continuidad de su situación escolar, siempre en coordinación con las autoridades competentes", precisó.

Asimismo, Lozano destacó que solo se ha registrado este caso y reiteró la importancia de reforzar los valores y la comunicación dentro de las escuelas y familias.

Finalmente, recordó que existe una iniciativa del gobernador Manolo Jiménez Salinas, junto con diputados locales, para mejorar el marco legal en temas de convivencia y seguridad escolar, con la posibilidad de que padres, maestros y alumnos puedan proponer cambios en la Ley General de Educación.

"Lo fundamental es prevenir, coordinar y proteger a todos los que forman parte de nuestras escuelas", concluyó.