Robos y fallas eléctricas mantienen a alumnos de la primaria Mariana Riojas Neira en clases en línea

MONCLOVA, COAH. - Alumnos de la escuela primaria Mariana Riojas Neira toman clases en línea desde el pasado lunes, debido a problemas con el suministro de energía eléctrica y al robo de cuatro minisplits registrado antes del periodo vacacional.

Sonia Ríos Arriola, madre de familia y vocal de la mesa directiva, denunció que el transformador y la subestación eléctrica del plantel se quemaron, por lo que actualmente no cuentan con electricidad.

A este problema se suma el robo de cuatro minisplits ocurrido en julio, antes de que concluyeran las vacaciones. Ante ello, la directora resguardó otros equipos para evitar que fueran sustraídos.

Ríos Arriola explicó que, además de restablecer el suministro eléctrico, será necesario instalar nuevamente los equipos, aunque hasta el momento los padres de familia desconocen cuánto costará la reparación.

Señaló que los problemas con la energía eléctrica ya se habían presentado desde el año pasado, pues al encender un clima, se apagaba el suministro en el salón siguiente.

"Ya habían dicho, pero no le habían puesto atención hasta ahora que ya se quemó", relató.

Impacto en la educación de los alumnos

La escuela cuenta con seis grupos, con entre 29 y 31 alumnos cada uno. Aunque las clases presenciales no iniciaron, las maestras mantienen comunicación con los estudiantes mediante grupos y trabajan en línea con ellos, principalmente por la aplicación de exámenes de diagnóstico.

La situación también ha generado preocupación entre los docentes, debido a que consideran que los alumnos están atrasados en sus actividades.

La madre de familia indicó que la directora comenzó a realizar gestiones desde antes de las vacaciones, a raíz del robo.

El lunes, al iniciar el ciclo escolar, los padres fueron convocados a una reunión, pero no se presentó una solución inmediata.

De acuerdo con Ríos Arriola, a la directora le informaron que la atención de los oficios presentados podría tardar entre una y cuatro semanas.

Solicitudes de apoyo a las autoridades

Ante esta situación, los padres de familia solicitaron apoyo al alcalde durante una actividad que realizaba en el sector, con la intención de agilizar la solución del problema.

La escuela Mariana Riojas Neira se ubica sobre la avenida Óscar Flores Tapia, en la calle San Lorenzo.

Hasta el momento, los padres de familia no cuentan con un presupuesto sobre el monto al que ascienden los daños ocasionados por el robo ni sobre el costo de la reinstalación de los equipos.