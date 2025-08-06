Alumnos de Licenciado en Educación exponen materiales didácticos en campus Monclova

Con el objetivo de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación, alumnos de noveno cuatrimestre de la carrera de Licenciado en Educación de la Universidad Vizcaya de las Américas llevaron a cabo una exposición de materiales didácticos en el campus Monclova.

La docente Gabriela Flores Guajardo explicó que este evento permite a los futuros profesionistas interactuar con niños para fomentar el desarrollo de sus habilidades cognitivas, así como de su motricidad fina y gruesa.

"Es una exposición de materiales que los estudiantes han realizado a lo largo del cuatrimestre, donde ellos mismos van a poner en práctica el funcionamiento de cada recurso, con la finalidad de desarrollar en los niños tanto habilidades como conocimientos", detalló la maestra.

Agregó que la licenciatura en Educación se ha consolidado en el campus Monclova, y que actividades como esta son fundamentales para que los alumnos próximos a graduarse apliquen lo aprendido en escenarios reales de enseñanza.