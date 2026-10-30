Estudiantes del CAED rinden homenaje a Chespirito en altar de muertos

Como parte de las tradiciones mexicanas previas al Día de Muertos, alumnos y asesores del Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED), ubicado en las instalaciones del Cecati 09, elaboraron un tradicional altar de siete niveles para rendir homenaje a Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito".

Alma Delia García, encargada del aula CAED, explicó que la elección del personaje respondió a un vínculo especial expresado por los propios estudiantes, quienes, a través de las producciones del comediante, encontraron un impulso para mejorar su comunicación e interacción social.

El altar fue construido de manera colaborativa por los jóvenes, quienes aportaron flores de cempasúchil, papel picado, velas, fotografías, la tradicional cruz de granos y alimentos del gusto del homenajeado. García destacó que la actividad concluyó con un convivio de integración, donde los estudiantes compartieron alimentos, bailaron y reforzaron sus lazos de convivencia.

Actualmente, el CAED cuenta con una matrícula activa de 41 estudiantes con diversas condiciones, entre ellas discapacidad intelectual, motriz, auditiva, visual y condición de espectro autista, a quienes se les brinda atención y acompañamiento educativo adaptado a sus necesidades.

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Estudiantes y docentes del CAED del Cecati 09 elaboraron de manera colaborativa el tradicional altar de muertos en honor a Roberto Gómez Bolaños "Chespirito".