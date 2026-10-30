Cabildo de Monclova: Carlos Villarreal aborda finanzas y juventud en sesiones recientes

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó dos sesiones de Cabildo, una ordinaria y otra extraordinaria, en las que se contemplaron temas relacionados con las finanzas municipales, el Premio Municipal a la Juventud 2026, así como asuntos administrativos y jurídicos del Ayuntamiento.

Durante la sesión ordinaria número 54, se incluyó en el orden del día la presentación y, en su caso, aprobación del estado financiero correspondiente a septiembre de 2026, además del avance de gestión financiera del tercer trimestre del ejercicio fiscal.

Otro de los puntos fue la presentación de la convocatoria que contiene las bases para la entrega del Premio Municipal a la Juventud 2026, a propuesta de la regidora Ana María Osoria Rangel, presidenta de la Comisión de Juventud.

Posteriormente, se convocó a una sesión extraordinaria número 55, en cuyo orden del día se contempló la posible creación e integración de una Comisión Especial Transitoria para vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente TECZ-JDC-28/2025 y su incidente 03/2026, a propuesta de la regidora Griselda Irasema Arreguín Cuéllar.

Asimismo, se incluyó la solicitud de reincorporación de Alfonso de Jesús Almeraz Borjas al ejercicio de sus funciones como regidor de representación proporcional del Ayuntamiento de Monclova para el periodo constitucional 2025-2027.

Ambas sesiones fueron convocadas por el secretario del Ayuntamiento, Ciro Joel de los Ángeles Palomo, por instrucciones del presidente municipal, con el propósito de atender los asuntos correspondientes a la administración municipal.

Sumario: Finanzas municipales, el Premio a la Juventud y asuntos jurídicos y administrativos formaron parte de los temas contemplados en las sesiones de Cabildo.