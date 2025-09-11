Enfrentamiento estudiantil en Monclova termina con suspensión de alumnos

Monclova, Coah. – Los alumnos que participaron en la riña ocurrida el martes afuera del CBTis 36 fueron suspendidos de manera inmediata, confirmó el director del plantel, Jonathan Flores, quien lamentó los hechos y aseguró que ya se trabaja en coordinación con otras instituciones para evitar que se repitan.

El directivo explicó que el enfrentamiento se registró en un punto de tránsito común para jóvenes de diferentes escuelas, entre ellas el CBTis y la Preparatoria 24. "Es un hecho lamentable. Independientemente de quién haya iniciado, al final de cuentas son estudiantes, portan uniforme y están frente al plantel. Tenemos que asumir la responsabilidad de cuidarlos hasta que lleguen sanos a casa", expresó.

Flores informó que además de la suspensión temporal, el CBTis 36 mantiene investigaciones internas para identificar plenamente a los involucrados, hablar con los padres de familia y canalizar a los jóvenes con instancias de apoyo psicológico y social.

Tras el incidente, directivos del CBTis 36 y del COBAC participaron en una reunión convocada por Seguridad Pública con la presencia de Fiscalía y PRONNIF, donde se acordó reforzar la vigilancia y establecer estrategias conjuntas para prevenir este tipo de situaciones.

"Como institución trabajamos en mantener el plantel libre de violencia y adicciones, pero también debemos reforzar lo que ocurre afuera. No podemos tratarlos como delincuentes; son jóvenes en formación y debemos ayudarlos a canalizar sus emociones", señaló Flores.

El hecho ha generado preocupación entre padres de familia y autoridades escolares, quienes coinciden en la necesidad de mayor corresponsabilidad para garantizar la seguridad de los estudiantes.