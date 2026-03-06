Fiscalía General y AMMJE Monclova fortalecen la seguridad de mujeres emprendedoras

Monclova, Coahuila de Zaragoza. 06 Marzo de 2026.- La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa con sede en el municipio de Monclova, logró la apertura de un grupo de seguridad con la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Bajo el liderazgo de Sonia Garza, presidenta nacional AMMJE, Marcela Mendoza Camero, presidenta de la delegación Monclova, recibió en esta ciudad al Fiscal General, Federico Fernández Montañez así como a Katy Salinas, Fiscal de las Mujeres y la Niñez en Coahuila.

Ambos funcionarios compartieron con cerca de 100 jefas de empresas monclovenses, la estrategia de seguridad que se implementa en estrecha coordinación con el gobierno de Manolo Jiménez Salinas, para mantener a Coahuila en paz.

El Fiscal General, Federico Fernández Montañez, reiteró el compromiso de la Mesa de Seguridad, encabezada por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, de trabajar en favor de la mujer en materia de seguridad y procuración de justicia.

Señaló que junto a la Fiscal Katy Salinas, se han creado mecanismos que han puesto a Coahuila como una entidad a la vanguardia, con áreas de oportunidad siempre que seguir mejorando.

La iniciativa de Marecela Mendoza en coordinación con la vicepresidenta Erika Moreno Ramos, dio como resultado la apertura del grupo de seguridad AMMJE Monclova, con la Fiscalía General, que fortalecerá a las mujeres jefas de empresa.

"Somos aliadas en la construcción del estado de Coahuila, un estado donde las mujeres emprendedoras impulsamos el desarrollo económico de nuestra región en un ambiente seguro" expresó, Marcela Mendoza ante ambos fiscales.

La presidenta de AMMJE Monclova, destacó que cuando un estado protege a sus mujeres, protege también su economía, su desarrollo y su futuro.

Destacó la presencia del Sub Secretario de Gobierno, Sergio Sisbeles, así como del delegado regional de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa y de los titulares de las corporaciones de seguridad en la región Centro del estado.

El evento que abrió paso a fortalecer la seguridad de las socias AMMJE contó también con la presencia de la vicepresidenta nacional Martha Gaona Ruiz, así como de las socias fundadoras de AMMJE Monclova, bajo la anfitriona de la empresaria Mayela Alcalá Flores y David Altaba.