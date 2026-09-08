AMMJE organiza cumbre empresarial en Saltillo: más de 500 participantes

La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) anunció la realización de una cumbre empresarial que se llevará a cabo del 7 al 11 de octubre en Saltillo, con una expectativa de recibir a más de 500 participantes.

La rueda de prensa fue encabezada por Marcela Mendoza Camero, presidenta de AMMJE Monclova y anfitriona del encuentro, así como por Boreque Martínez, presidenta de AMMJE Saltillo.

Las organizadoras destacaron que la cumbre está abierta al público en general, incluyendo hombres, mujeres, emprendedores, ejecutivos y personas que no formen parte de la asociación.

El evento contará con conferencias, paneles, networking e intercambios comerciales, además de una expo empresarial para que los participantes puedan exhibir sus productos y generar nuevas alianzas.

Entre los temas que se abordarán se encuentran liderazgo, ventas, mediación de conflictos e innovación, con la participación de ponentes de talla internacional y representantes consulares.

También se contempla la participación de la cónsul de Colombia, Xiomara Alejandra López Castell; la cónsul de Eagle Pass, Vivian Juárez Mondragón; y la cónsul de Del Río, Paloma Villaseñor. Las organizadoras señalaron que existe la posibilidad de contar también con la participación de la cónsul de Canadá, Cameron Markay.

Como parte del programa se realizarán actividades en distintos puntos de Coahuila, entre ellas un rompehielos en el Museo del Desierto, una callejoneada en el Centro Histórico de Saltillo, una cena de gala y una postcumbre en Monterreal, en las Bodegas del Viento.

Las representantes de AMMJE señalaron que el encuentro busca fortalecer las conexiones entre empresarios y emprendedores de Coahuila, otras entidades y diferentes países, además de impulsar alianzas comerciales.

El costo de la experiencia completa de la cumbre se mantiene en 5 mil 600 pesos e incluye las actividades contempladas, comidas y degustaciones. Para estudiantes se informó de una tarifa de 950 pesos por los dos días de conferencias, sin incluir las actividades sociales.

Las organizadoras indicaron que el registro y la información sobre el evento se encuentran disponibles en la página web proporcionada durante la rueda de prensa.