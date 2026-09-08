Crisis de AHMSA afecta el comercio y empleo en Monclova

La crisis generada por la situación de Altos Hornos de México continúa golpeando al sector comercial, donde persisten cierres de negocios, locales vacíos y empleos que no han podido recuperarse.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Arturo Valdés Pérez, mencionó que la situación económica en la región sigue siendo complicada y que el sector ha enfrentado distintos factores que han reducido la actividad.

Primero por la crisis de AHMSA y posteriormente por los reajustes realizados en empresas de la región ante el impacto de los aranceles. "Sí había negocios que se han cerrado, sinceramente se han cerrado negocios aquí en el centro de Monclova y en todos lados hay locales solos, la situación está complicada, es difícil".

Mencionó que, aunque algunas empresas han llegado a la región, su incorporación no ha sido suficiente para compensar los empleos que se perdieron. Las bajas registradas en el empleo formal tampoco han podido recuperarse, por lo que el comercio mantiene la expectativa de que Altos Hornos de México pueda ser vendida y posteriormente reactivada.

El presidente de Canaco señaló que incluso una recuperación parcial de la acerera tendría un efecto positivo para Monclova. "Esperemos en Dios que pronto AHMSA se reactive, que a lo mejor no se reactive al 100 por ciento, pero con un 30, un 40, lo que sí sería muy bueno", señaló.

De concretarse una reactivación, aunque sea gradual, estimó que comenzaría a dinamizarse nuevamente la economía local y el comercio podría iniciar un proceso de recuperación, por lo que el sector comercial mantiene la confianza que aparezcan compradores. "Tenemos confianza en que se venda, en que vengan compradores. Pero ya ojalá que no le den más larga a esto", indicó.