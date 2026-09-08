Mejora Coahuila entrega tinacos a bajo costo en Sabinas

SABINAS, COAH.- A través de Mejora Coahuila se realizará la entrega de tinacos a bajo costo para facilitar el almacenamiento de agua, informó el coordinador general del programa, Federico Quintanilla Riojas.

Señaló que es importante brindar a la ciudadanía la oportunidad de acceder a este programa emergente en toda la Región Carbonífera, con especial atención al municipio de Sabinas.

Quintanilla Riojas explicó que en breve se dará a conocer la capacidad de los Rotoplas, así como el porcentaje de subsidio que tendrán, con el objetivo de que la población pueda aprovechar estos apoyos de manera inmediata.

Destacó que el programa estará abierto para toda la ciudadanía y que los requisitos para acceder al beneficio serán sencillos: presentar la credencial del INE y un comprobante de domicilio.

El coordinador general de Mejora Coahuila resaltó que estas acciones se realizan con el apoyo del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, como parte de los programas dirigidos a beneficiar a las familias de la entidad.

Asimismo, informó que continúa la venta de minisplits, cemento, impermeabilizante y pintura, además del programa alimentario. Agregó que los días 17, 18 y 19 de septiembre se realizará la entrega de la tarjeta La Mera Mera para obtener descuentos en placas vehiculares.