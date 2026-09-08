Plantel de bachillerato en Monclova mejora atención a estudiantes

Ante las dificultades que enfrentan los estudiantes para expresar sus inquietudes y emociones, un plantel de bachillerato fortalece las acciones de atención y prevención con el apoyo de una psicóloga, tutores, padres de familia y especialistas.

La institución cuenta con una psicóloga que trabaja en conjunto con los tutores de cada aula, quienes se encargan de identificar y canalizar las problemáticas que enfrentan los alumnos.

La responsable del plantel señaló que han detectado alrededor de dos casos relacionados con situaciones de riesgo, mismos que actualmente reciben seguimiento en conjunto con los padres de familia y especialistas.

Destacó que los estudiantes de entre 14 y 17 años atraviesan una etapa complicada, por lo que buscan generar espacios donde puedan expresar sus emociones sin temor a los estereotipos sociales.

Como parte de estas acciones, los alumnos participaron en la plática "Ponle color a tu vida", realizada mediante una invitación del municipio, actividad que calificaron como enriquecedora.

La directiva señaló que el papel de los docentes es brindar apoyo y seguimiento, mientras que los padres de familia deben trabajar de manera coordinada con la escuela, ya que la educación comienza en casa.

Añadió que, además del aspecto académico, se impulsan actividades culturales y deportivas para que los estudiantes se sientan importantes y encuentren espacios de apoyo.