Carlos Villarreal encabeza jornada de salud mental en Coahuila

Con el propósito de acercar información y herramientas para reconocer señales de alerta y promover la prevención del suicidio, el alcalde Carlos Villarreal encabezó el inicio de la Jornada de Salud Mental y Prevención del Suicidio "Dale Color a Tu Vida", como parte de las acciones que se impulsan en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y que buscan acercar orientación y herramientas de prevención a las nuevas generaciones.

La jornada, organizada por la Dirección de Salud Municipal en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria de la Región y la Universidad Autónoma de Coahuila, reunió a estudiantes de preparatoria y universidad.

Durante el encuentro se impartieron las ponencias "Salud Mental y Emociones", a cargo de la psicóloga Candy Arantza Díaz Sánchez, y "Prevención del Suicidio", impartida por Juan Torres Cólica, coordinador regional de Salud Mental y Adicciones de la Jurisdicción Sanitaria No. 4.

Carlos Villarreal destacó la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental, aprender a identificar señales de alerta y, sobre todo, saber escuchar y acompañar a quienes pueden estar atravesando un momento difícil.

"Queremos que nuestras y nuestros jóvenes sepan que pedir ayuda está bien y que no tienen que enfrentar solos una situación difícil. También es importante aprender a escuchar y estar atentos a nuestras amigas, amigos y compañeros. Con ´Dale Color a Tu Vida´ acercamos información que puede ayudar a prevenir y a pedir apoyo a tiempo", señaló.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud y las instituciones educativas para acercar orientación, prevención y atención a las y los jóvenes y sus familias.