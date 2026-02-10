Hiradier Huerta logra amparo: Tribunal Superior de Justicia debe resolver su liquidación

El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila concedió el amparo y protección de la justicia federal a Hiradier Huerta Rodríguez, al determinar que existió omisión por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza y del Pleno del Consejo de la Judicatura estatal al no resolver, dentro del plazo legal, la solicitud de liquidación de haber por retiro presentada por el promovente.

La sentencia corresponde al juicio de amparo 1915/2025 y fue dictada el 9 de febrero de 2026 por el juez Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila.

En la resolución se establece que la justicia federal ampara y protege al quejoso contra los actos reclamados, consistentes en la omisión de emitir acuerdo, trámite o resolución respecto a su solicitud presentada el 23 de octubre de 2025, relacionada con el pago de liquidación derivado de su jubilación como magistrado del Tercer Tribunal Distrital del Poder Judicial del Estado.

En el expediente se precisa que el quejoso reclamó la falta de respuesta dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en la normativa aplicable. El juez federal determinó que dicha omisión vulnera el derecho de petición y el principio de legalidad administrativa, por lo que ordenó a las autoridades responsables emitir la resolución correspondiente.

La sentencia no fija el pago inmediato de una cantidad específica, sino que obliga a la autoridad a resolver formalmente la petición planteada.

Tras difundirse la resolución, Hiradier Huerta publicó un posicionamiento en su cuenta de Facebook en el que afirmó: "Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, hoy le tocó perder el amparo, la justicia federal me dio la razón y ahora tiene la obligación de cumplir y resolver mi liquidación de haber por retiro".

Añadió que su estrategia jurídica ha sido constante: "Amparo tras amparo, he probado que la constancia vence la inercia. La lucha jurídica emprendida no es un capricho, es una exigencia legítima de que se aplique la ley y se respete mi dignidad profesional".

El ex magistrado sostuvo que durante un año enfrentó una sanción que calificó como ilegal y que, aseguró, afectaba su vocación profesional como licenciado en Derecho. "No acepté la injusticia como destino, acudí a la vía federal, presenté argumentos una y otra vez; la justicia me dio la razón", expresó.

Finalmente, señaló que este nuevo fallo obliga al Presidente del Tribunal Superior de Justicia a resolver su pago de liquidación con motivo de su jubilación y concluyó con un mensaje dirigido a quienes enfrentan procesos legales: "Sigue exigiendo lo que te corresponde; cada escrito, cada prueba y cada audiencia son pasos que acercan la justicia a su cumplimiento".

El resolutivo federal ordena a la autoridad responsable cumplir con su deber legal de dar respuesta fundada y motivada a la solicitud presentada, reafirmando el derecho de los ciudadanos a obtener resolución dentro de los plazos establecidos por la ley.