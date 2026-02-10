Diócesis de Saltillo organiza emotivo rosario por desaparecidos

SALTILLO, COAHUILA.- En el marco de la Jornada del Enfermo, se llevó a cabo en Saltillo un emotivo rosario bajo el Árbol de la Esperanza, un espacio que se ha convertido en símbolo de fe, memoria y resistencia para las familias de personas desaparecidas.

El rosario en el Árbol de la Esperanza

El encuentro fue organizado por la Diócesis de Saltillo, y reunió a madres, familiares y colectivos que mantienen viva la exigencia de verdad y justicia, sin dejar de lado el amor y la esperanza.

Durante la oración, se recordó a los seres queridos ausentes, con la convicción de que el amor y las plegarias pueden llegar hasta donde ellos se encuentren.

Compromiso por la búsqueda de desaparecidos

Los asistentes reiteraron que, pese al dolor y la incertidumbre, continuarán unidos y firmes en la lucha por la localización de sus familiares, alzando la voz por los desaparecidos de Coahuila y de todo México.