María del Rosario Linares usa espacio para discapacitados en CETIS 60

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Un hecho que generó inconformidad entre asistentes y usuarios de redes sociales se registró durante un evento oficial realizado en el CETIS 60 de Ramos Arizpe, luego de que una funcionaria del sector educativo fuera señalada por utilizar un espacio de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad.

Se trata de María del Rosario Linares Yeverino, comisionada responsable de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) en Coahuila, quien, de acuerdo con testigos, arribó con retraso a la ceremonia y optó por estacionar su camioneta en un cajón debidamente señalizado y destinado para personas con discapacidad, ubicado en el acceso principal del plantel.

Inconformidad en la comunidad educativa

El hecho llamó la atención de padres de familia y miembros de la comunidad educativa, quienes señalaron que, pese a que otros asistentes también llegaron tarde, respetaron los espacios reservados, lo que evidenció un trato desigual y una falta de consideración hacia quienes realmente requieren estos lugares.

La acción fue documentada y comenzó a difundirse en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el actuar de la funcionaria y el mensaje que se envía desde una institución encargada de la formación académica y cívica de los estudiantes.

Responsabilidad de las autoridades educativas

Integrantes de la comunidad escolar coincidieron en que el respeto a los espacios destinados a personas con discapacidad no debe depender de la jerarquía ni de la premura de la agenda, y subrayaron que las autoridades educativas tienen la responsabilidad de predicar con el ejemplo, especialmente en temas de inclusión y respeto social.

El incidente, ocurrido dentro de un plantel educativo, incrementó el descontento entre los asistentes, quienes consideraron que este tipo de conductas impactan directamente en los valores que se busca promover entre el alumnado.