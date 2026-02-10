Usuarios del Infonavit Saltillo enfrentan largas filas y mal servicio

SALTILLO, COAHUILA.– Usuarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) denunciaron largas filas, tiempos excesivos de espera y una atención deficiente en las oficinas de Saltillo, donde aseguran que para lograr un turno es necesario formarse desde la madrugada.

De acuerdo con los testimonios, las personas comienzan a hacer fila desde las 4:00 de la mañana con la esperanza de ser atendidas, sin embargo, señalan que en muchos casos no lo logran o deben esperar varias horas más, aun contando con cita previa.

"Tienes que hacer fila desde las 4 de la mañana para que te atiendan y les dan preferencia a otra gente. Qué horrible servicio", expresó la usuaria Guadalupe Dolores, quien relató su experiencia al acudir a realizar un trámite.

Quejas por atención deficiente en Infonavit Saltillo

En el mismo sentido, Fabiola Guadalupe denunció constantes reprogramaciones y fallas en el sistema: "Pésima atención en Saltillo, siempre uno está vuelta y vuelta. Los trabajadores informan que no hay sistema y te reagendan; te hacen esperar horas en la fila aunque tengas cita desde las 8 de la mañana. Salí hasta la 1 de la tarde de un trámite y tuve que volver otra vez. El trámite de Mejoravit es muy lento".

Otro de los señalamientos más graves es el trato recibido por parte del personal. María de Jesús afirmó que solo se otorgan 25 turnos diarios, a pesar de la gran cantidad de personas formadas. "La persona que sale a dar los turnos humilla horrible a quienes por necesidad acudimos a un trámite. Es inhumano el trato y no tiene la más mínima educación", expresó.

Condiciones inadecuadas para los usuarios

Por su parte, Rafael compartió que, pese a llegar de madrugada, no logró una atención ágil: "La organización es pésima, el tiempo que trabajan es muy corto y no alcanzan a atender a todos. Hice fila desde las 4 de la mañana y salí hasta las 2 de la tarde".

Finalmente, Christopher Aguirre destacó las condiciones físicas en las que deben esperar los usuarios: "La fila es súper larga, yo tardé 5 horas con 15 minutos. Deberían poner bancas y una sombra más grande. El servicio es muy lento, les falta personal para la cantidad de gente que acude".

Ante esta situación, los usuarios hacen un llamado a las autoridades del Infonavit para mejorar la organización, ampliar los horarios, aumentar el personal y garantizar un trato digno a quienes acuden a realizar trámites, muchos de ellos por necesidad urgente de vivienda.