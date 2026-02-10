Volcadura en Ramos Arizpe deja a José Salas lesionado

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un hombre identificado como José Salas, de 53 años, resultó lesionado luego de protagonizar un accidente vial que culminó en una volcadura sobre la calle Los Pinos, en el municipio de Ramos Arizpe.

El conductor circulaba de oriente a poniente a bordo de un vehículo Pontiac Torrent modelo 2009, color blanco, cuando por causas que aún se investigan perdió el control de la unidad, terminando volcado sobre la vía pública.

Acciones de la autoridad

Al sitio arribaron paramédicos, quienes brindaron la atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en código amarillo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el accidentado presentaba aliento etílico al momento de ser valorado.

Detalles confirmados

Autoridades de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades, además de coordinar las labores para el retiro del vehículo siniestrado y restablecer la circulación.