Importancia de la transparencia en investigaciones de Morena

Militantes de Morena exigieron que se garantice transparencia en torno a las denuncias que habrían motivado a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente López Obrador, a tramitar un amparo, al señalar que el partido no debe tolerar conductas ilícitas entre sus integrantes.

José Guadalupe Céspedes Casas, militante morenista, señaló que las acusaciones forman parte de una 'guerra de la derecha' en contra de las figuras representativas de la Cuarta Transformación, sin embargo, dijo que cualquier investigación que exista debe aclararse públicamente.

'Desde luego que existe el derecho de amparo, pero también hay que ver en contra de qué se tramita, sabemos que la derecha busca cualquier resquicio para actuar contra la 4T, pero también sostenemos que MORENA no debe solapar a nadie, por lo que si hay una carpeta de investigación, debe haber transparencia'.

Externó que durante su lucha el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional afectó los intereses de las élites, por lo que enfrenta constantes ataques, aunque eso no puede ser pretexto para ocultar información.

'Queremos que se investigue y se diga cuál es la sustancia de los señalamientos que se realizan, si existe un recurso de amparo, que se clarifique sin demagogia, MORENA es un partido transformador, pero también debe poner todo a la luz del día'.

Por último, mencionó que antes de ahondar en las declaraciones y emitir un juicio se debe contar con la información suficiente para formarse un juicio definitivo sobre acusaciones y dar una opinión con mayor fundamento.