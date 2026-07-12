Piden destrabar amparo de Rubí

A nueve años del accidente que cobró la vida de la adolescente Camila Ledezma y de Yolanda Carrizales, familiares de la menor entregaron un oficio al fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, para solicitar su intervención y pedir que se impulse la resolución del amparo que mantiene suspendida la ejecución de la sentencia contra la responsable del caso conocido en Monclova como el "caso Rubí".

La familia informó que la persona responsable ya fue declarada culpable y sentenciada a nueve años de prisión por el delito de homicidio culposo; sin embargo, la condena continúa sin ejecutarse debido a un juicio de amparo que permanece pendiente de resolución. La sentencia fue dictada tras un proceso judicial que se prolongó por más de seis años desde el accidente ocurrido en julio de 2017.

De acuerdo con los familiares, el expediente de amparo 1174/2024, promovido desde octubre de 2024, continúa sin resolverse ante el magistrado federal Carlos Alberto López del Río, situación que, afirman, ha prolongado la incertidumbre y retrasado el cumplimiento de la condena.

"Estamos entregando una solicitud para pedir su apoyo y que se impulse la resolución del amparo que mantiene detenida la ejecución de la sentencia contra la persona responsable de la muerte de mi hermana", compartieron mediante una publicación.

Recordaron que la responsable fue condenada a nueve años de prisión, pero señalaron que la familia sigue esperando que la sentencia quede firme y pueda cumplirse.

"Han pasado nueve años y nuestra familia sigue esperando justicia. Creemos que las víctimas tenemos derecho a una justicia pronta y expedita, como lo establece la ley. Nueve años de espera no pueden considerarse una justicia pronta", manifestaron.

También advirtieron que no desistirán de su exigencia.

"Aquí no paramos hasta que se acabe y hasta donde tope. No vamos a desistir jamás", señalaron.

Un caso que marcó a Monclova

El caso se remonta al 28 de julio de 2017, cuando Rubí Carrizales protagonizó un accidente automovilístico sobre la avenida Suzanne Lou Pape, presuntamente conduciendo en estado de ebriedad y a exceso de velocidad. El choque provocó la muerte de Yolanda Carrizales en el lugar y, tres días después, falleció la adolescente Camila Ledezma debido a las lesiones sufridas. Otras personas también resultaron lesionadas.

Tras varios años de litigios, en diciembre de 2023 un juez declaró culpable a Rubí por doble homicidio culposo agravado y posteriormente le impuso una sentencia de nueve años de prisión, además del pago por concepto de reparación del daño. No obstante, diversos recursos legales y amparos han impedido que la condena quede ejecutoriada de manera definitiva.

Los familiares insistieron en que continuarán recurriendo a las autoridades, a las redes sociales y a los medios de comunicación hasta obtener una resolución del amparo y que la sentencia sea cumplida.

"Es hora de poner fin a la dilación y a la incertidumbre que ha permitido que la condenada siga sin cumplir su sentencia", concluyeron.