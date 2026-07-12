Coronan a Madelyn I durante Fiesta Minera

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez encabezó la celebración del Día del Minero en Palaú, donde se llevó a cabo la coronación de Madelyn I como Reina de la Fiesta Minera.

El evento se realizó en la Plaza Hidalgo, con la participación de familias y habitantes de la comunidad, quienes se reunieron para rendir homenaje a quienes han dedicado su vida a la actividad minera.

La celebración del Día del Minero

Durante la celebración se entregaron reconocimientos a mineros por su trayectoria y aportación al desarrollo del municipio, destacando su esfuerzo y compromiso dentro de este sector productivo.

Como parte del programa se presentó un baile popular con la participación estelar de Yessy López y su Grupo, además de la agrupación Fans de Palaú, quienes amenizaron la velada.

Reconocimiento a los trabajadores del sector

"Celebramos el Día del Minero, honrando a quienes, con su trabajo y dedicación, han dejado un legado que forma parte de la historia y la identidad de nuestro municipio", expresó la alcaldesa Laura Jiménez.

La celebración reunió a la comunidad de Palaú en un reconocimiento a la labor minera, considerada una de las principales actividades que forman parte de la identidad de Múzquiz.