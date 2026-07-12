Reaparece bolero junto a denunciante

A días del altercado que derivó en la detención de Aurelio Montañez, conocido como "El Negro", y en una orden de restricción a favor de Estela Morales, ambos fueron vistos nuevamente en la Plaza Alonso de León, donde trabajan como boleros. El hombre, quien lleva más de 30 años desempeñando ese oficio en ese lugar, reapareció en la plaza pese a que, tras los hechos de la semana pasada, fue puesto a disposición del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.

Durante la jornada de ayer, Aurelio Montañez y Estela Morales fueron observados trabajando en el mismo espacio e, incluso, compartiendo alimentos, una escena que contrastó con el conflicto que protagonizaron días antes. Hasta el momento se desconoce si la denunciante desistió de la querella por violencia o si la orden de restricción fue modificada o dejó de estar vigente, al estar ellos nuevamente juntos y haber hecho los pases. Tampoco se ha confirmado si ambos mantienen una relación sentimental. Lo que sí fue evidente es que continúan compartiendo el área destinada a los boleros en la Plaza Alonso de León.

Antecedentes

La semana pasada, Aurelio Montañez fue señalado por presuntamente agredir y amenazar de muerte a Estela Morales. La mujer pidió auxilio en la Presidencia Municipal y presentó la denuncia correspondiente. Tras los hechos, el bolero fue puesto a disposición del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres y se informó que se le dictó una orden de restricción para evitar que se acercara a la víctima, además de que sería reubicado en caso de recuperar su libertad. Sin embargo, ambos fueron vistos nuevamente trabajando en la Plaza Alonso de León, sin que hasta el momento se conozca si las medidas de protección continúan vigentes.