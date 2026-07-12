Coahuila
Daniel Alejandro N causa accidente en El Aguacate, hay daños materiales
Un joven de 20 años protagonizó un accidente vehicular en el barrio El Aguacate, donde además de dos vehículos resultó afectada una cerca domiciliaria.
MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un fuerte accidente vehicular se registró sobre la calle Francisco Murguía, cruce con Madero, en el barrio El Aguacate, donde un automóvil impactó contra una camioneta y posteriormente ocasionó daños en un domicilio.
De acuerdo con la información proporcionada, el presunto responsable fue identificado como Daniel Alejandro "N", de 20 años de edad, vecino del barrio La Piedra, quien conducía un vehículo Pontiac G6 color gris, con placas de UCD. El conductor del automóvil al pasarse un alto, se impactó contra una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2015, con placas ET-6649-D, conducida por Ricardo Patricio "N", de 35 años, habitante del barrio El Porvenir.
Tras el impacto, la camioneta resultó con daños en la fascia delantera, cofre, faros, ambas polveras y la puerta del lado izquierdo, según el reporte del accidente. Además, el percance provocó daños materiales en el domicilio de Juan Armando "N", al afectar la cerca perimetral del inmueble con una afectación aproximada de seis metros y dos tubos metálicos de dos metros cada uno.
El accidente en Melchor Múzquiz
Autoridades tomaron conocimiento del accidente para realizar el peritaje correspondiente y determinar las responsabilidades por los daños ocasionados.