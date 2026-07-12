Auxilian a mujer tras accidente vial

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Una mujer de 31 años resultó lesionada luego de sufrir un accidente de motocicleta sobre la carretera estatal número 22, en el tramo Palaú-Rancherías, donde recibió atención prehospitalaria por parte de cuerpos de rescate. Elementos de Rescate, al mando de Luis Alonso, acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a la persona afectada, quien fue localizada inconsciente tras el accidente. La lesionada fue identificada como Karen N, de 31 años de edad, quien, debido a su estado de salud, los rescatistas determinaron su traslado a un hospital de la comunidad para recibir atención médica especializada.

La mujer fue atendida por cuerpos de rescate tras el accidente en la carretera estatal 22.

Al sitio también acudieron elementos de Protección Civil Municipal y del Cuerpo de Bomberos, quienes tomaron conocimiento de los hechos y colaboraron en las labores de auxilio. Hasta el momento no se ha informado sobre las causas que originaron el accidente ni sobre el estado de salud actualizado de la mujer que viajaba acompañada de un varón. Las autoridades policiacas realizaron las acciones correspondientes en el lugar del percance y dieron seguimiento a la atención de la persona lesionada.