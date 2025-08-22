Protesta en Monclova liderada por Miguel Martínez pidiendo justicia

Entre consignas y pancartas, Miguel Martínez encabezó una nueva protesta en Monclova para exigir justicia en el caso de su esposa, Hilda Natalia, acusada de un presunto robo de 1.5 millones de pesos.

"Nos quieren callar, pero no lo lograrán. Seguimos firmes por la verdad", expresó Martínez frente a decenas de ciudadanos que lo acompañaron en la manifestación.

El inconforme denunció que desde el inicio el proceso estuvo marcado por irregularidades y cuestionó la rapidez con la que su esposa fue trasladada al penal de Piedras Negras. "En menos de doce horas la enviaron a prisión, un procedimiento exprés que viola el debido proceso. Jamás se había visto algo tan descarado", afirmó.

Además, señaló directamente al juez del caso, a quien acusó de tener antecedentes de supuestas malas prácticas. "No podemos confiar en él. Urge que un juez federal, que venga de México, revise este expediente", exigió.

Martínez también advirtió sobre el deterioro en la salud de Hilda Natalia, quien perdió alrededor de diez kilos durante su reclusión y ahora enfrenta un cuadro de ansiedad. "Dejó de comer, bajaron sus plaquetas y su cuerpo está demasiado débil", lamentó.

Otro de los cuestionamientos se dirigió a la Fiscalía, a la que acusó de no investigar si el dinero denunciado realmente existió. "Todo se sostiene en la palabra de una sola persona. ¿Cómo es posible que acusen a alguien con tan poco? Queremos pruebas reales, no un montaje para cerrar el caso rápido", sostuvo.

La manifestación concluyó con un llamado a que se respeten los derechos de Hilda Natalia y se garantice un proceso imparcial. "Esto no es solo por ella, es por todos los que sufren injusticias", finalizó Miguel Martínez.