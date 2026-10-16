Accidente en Múzquiz: carambola de vehículos en carretera Palaú

MÚZQUIZ, Coah.- Tres vehículos participaron en un choque en carambola registrado sobre la carretera Palaú-Múzquiz. Elementos del Mando Coordinado con destacamento en esta ciudad atendieron dicho reporte.

De acuerdo con el Informe Policial Homologado, durante el recorrido de presencia y vigilancia, los oficiales observaron dos vehículos impactados sobre la cinta asfáltica y otro más fuera de la carretera, por lo que detuvieron la marcha y se entrevistaron con las personas involucradas.

Luz Elena N., de 23 años, originaria de la Villa de Palaú, circulaba en un vehículo Fusion 2018 color blanco con dirección de Palaú a Múzquiz.

Señaló que, como presunta responsable del percance, aparece la ciudadana Magdalena N., la cual, al tratar de reincorporarse sobre la carretera en dirección de Múzquiz a Palaú a bordo de una camioneta Ford F-150 blanca modelo 1997, colisionó con los automóviles ahora averiados.

La ciudadana Luz Elena perdió el control del volante, frenó en seco en medio de la carretera y resultó con daños en toda la parte frontal de su unidad.

Detrás de ella circulaba un segundo vehículo Saturn 2001 color negro, conducido por María Berenice N., de 40 años, también originaria de Palaú, quien no logró esquivar el golpe y resultó con daños en su coche.

Del hecho se dio aviso a la Policía Estatal, que arribó al lugar con dos oficiales más para toma de conocimiento, retirándose del sitio la unidad municipal sin más novedad.