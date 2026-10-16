Sabinas: albañil es encontrado sin vida en la calle

SABINAS, COAH.- Una persona identificada con el nombre de Raúl N fue localizada sin signos vitales sobre la calle Jesús Acuña y General Álvaro Obregón, en la colonia Flores Magón de la ciudad de Sabinas.

Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana acudieron de emergencia al lugar tras el reporte de personas que presenciaron el desvanecimiento del varón, quien ya había fallecido al momento de su arribo.

En el sitio se apersonaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, que encabeza el licenciado Diego Garduño Guzmán, para acordonar el área y realizar las diligencias pertinentes.

De acuerdo a lo trascendido, el infortunado realizaba labores de albañilería cuando perdió el conocimiento y falleció finalmente en dicho sector del municipio.

El cuerpo fue trasladado a un anfiteatro de la ciudad para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas precisas de la muerte, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado.