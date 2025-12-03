Inicia rehabilitación del Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova

Da inicio la rehabilitación del Hospital General "Amparo Pape de Benavides", proyecto con el que se busca fortalecer la infraestructura médica y mejorar la atención a miles de pacientes de la región.

El director del hospital, Ángel Cruz García, informó que desde hace algunos días dio inicio la primera etapa de la rehabilitación que contempla la ampliación del área de urgencias, con lo que se realizará una redistribución completa de diversas áreas para mejorar la capacidad de atención.

"Inició la ampliación del área de urgencias que se va a incrementar en el número de camas y para este año pasará de 6 a 10 camas censables, más 2 en áreas de choque, lo que permite brindar una mejor atención".

Señaló que se contará con un espacio más amplio, por lo que se reubicarán diversas áreas para mejorar su operatividad y las condiciones de los usuarios, entre las que se encuentran el área de tuberculosis, el tamiz neonatal y el Servicio de Atención Integral encargado de la programación de pacientes con VIH y otras enfermedades.

"Son varios departamentos los que se van a reubicar en esa área para darle más facilidad al paciente y que tenga un área más confortable, con mayor ventilación, porque son áreas muy importantes donde tienen que tener una buena ventilación".

La obra avanza a marcha acelerada y se prevé que la fase de construcción concluya antes de finalizar diciembre.

"Yo creo que en estas tres semanas que restan del mes de diciembre quedará lista lo que es la obra negra, nada más faltará lo que es el equipamiento y la parte interna, seguramente el primer trimestre del 2026 esas áreas serán ocupadas por nuestro personal".

La rehabilitación forma parte de la inversión estatal que fue anunciada recientemente para modernizar centros hospitalarios y garantizar espacios más dignos y funcionales para la atención médica.