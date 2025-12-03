Carlos Villarreal Pérez anuncia apertura de Yura entre marzo y abril 2026

La empresa coreana Yura, del sector automotriz, avanza en su instalación en Monclova y proyecta iniciar operaciones entre marzo y abril de 2026. La compañía ocupará una nave de 16 mil metros cuadrados. Además, contempla para ese mismo año la construcción de una nave modular especulativa de 30 mil metros cuadrados.

¿Qué impacto tendrá la llegada de Yura en Monclova?

El alcalde Carlos Villarreal Pérez adelantó que las contrataciones de Yura iniciarán entre abril y mayo de 2026, mientras que el mayor crecimiento laboral en Monclova se registrará en el segundo semestre del año. Explicó que Monclova ha alcanzado entre 3 mil y 4 mil empleos, y potencialmente podría llegar hasta 8 mil para el primer semestre de 2026 si se concretan nuevos contratos por parte de la nueva empresa coreana.

Detalles sobre la inversión de Yura y su proyección laboral

El edil destacó que la disponibilidad de naves casi terminadas es clave para atraer inversiones: "El 95 % de las empresas busca llegar a lugares que ya están en fase final de construcción", señaló. La obra de la nave principal estará concluida entre marzo y abril de 2026, lista para recibir a Yura y detonar una nueva etapa de crecimiento económico en la región. Yura invertirá 300 millones de pesos y generará 1,300 empleos iniciales. Además, el parque contempla para 2026 la construcción de una nave modular especulativa de 30 mil metros cuadrados, destinada a atraer nuevos proyectos.

Proyectos del Grupo Industrial Monclova para 2026

El alcalde adelantó que nuevos proyectos del Grupo Industrial Monclova arrancarán en la segunda quincena de enero y la segunda de febrero, y que los anuncios oficiales se harán una vez que cada empresa esté lista. "Van muy bien, avanzan bien", aseguró. Añadió que la recuperación económica podría acelerarse si disminuye la crisis arancelaria: "Entre más rápido se vaya la crisis arancelaria, más rápida será la toma de decisiones en las empresas, más rápido se van a desarrollar y más rápido se generarán empleos en la región."