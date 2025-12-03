Tres hombres condenados a 12 años de prisión en Ramos Arizpe por tráfico de migrantes

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.-Tres hombres fueron condenados a 12 años de prisión luego de que un Juez Federal determinó su responsabilidad en el traslado ilegal de 22 personas migrantes.

La sentencia fue notificada cerrando el proceso que enfrentaban por transportar a personas extranjeras sin documentos y en condiciones de riesgo.

Los implicados, identificados como Eduardo N, Carlos N y Gerardo N, participaron en el traslado de los migrantes dentro de un tráiler, donde las autoridades confirmaron que viajaban hacinados y sin ventilación adecuada, poniendo en peligro su integridad física.

Detalles del caso de traslado ilegal de migrantes

Los hechos se remontan a febrero de 2023, cuando un tractocamión fue detenido por agentes de la Agencia de Investigación Criminal sobre la carretera 57, en el tramo Monclova–Sabinas. La actitud sospechosa del conductor y sus acompañantes motivó una revisión detallada.

Durante la inspección, los elementos localizaron a 22 personas de Ecuador, Guatemala, El Salvador y Honduras escondidas en la caja de la unidad. Tras su rescate, fueron trasladadas al Instituto Nacional de Migración para recibir atención y orientación correspondiente.

Acciones del Ministerio Público Federal en el caso

Tras la detención de los tres involucrados, el Ministerio Público Federal reunió los elementos necesarios para proceder penalmente por el delito de transporte de extranjeros con fines de tráfico. En audiencia, la Fiscalía presentó pruebas que permitieron obtener un fallo condenatorio.

Además de la sentencia de prisión, los tres hombres deberán cubrir una multa que supera los 778 mil pesos. Posteriormente, fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social número 18, en el ejido Mesillas de Ramos Arizpe, donde cumplirán su condena.