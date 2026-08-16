Múzquiz celebra el 86 aniversario del ejido La Mota con cabalgata y baile

MÚZQUIZ, Coah.- Con una cabalgata, comida para los participantes, coronación y un baile popular, habitantes del ejido La Mota conmemoraron el 86 aniversario de esta comunidad.

El comisariado ejidal, José Ángel Moreno, informó que las actividades se desarrollaron en un ambiente 100 % familiar como parte del programa preparado para celebrar esta fecha, con la coronación de la reina Fernanda I.

Posteriormente, la cabalgata partió de la Villa de Esperanzas y recorrió las principales calles de esa comunidad hasta llegar al ejido La Mota.

Al término del recorrido se ofreció comida para los cabalgantes, como parte de las actividades organizadas para quienes participaron en la celebración del aniversario.

Por la noche, a las 19:00 horas, se realizó la ceremonia de coronación, con la que continuó el programa conmemorativo preparado para esta ocasión.

Las actividades concluyeron con un baile popular, con el que habitantes y participantes cerraron la celebración por el 86 aniversario del ejido La Mota.