Tecnológico Nacional de México ofrece maestrías en Agujita

VILLA DE AGUJITA, Coah.- El Tecnológico Nacional de México de la Villa de Agujita ofrece las maestrías en Ingeniería Industrial y Administración de Empresas, informó el rector, doctor Luis Carlos Longares Vidal.

El directivo destacó que ambos programas cuentan con modalidad sabatina, lo que representa una alternativa para las personas que trabajan y desean continuar con su preparación profesional. "Tenemos la modalidad sabatina, lo cual es de gran ayuda para aquellas personas que trabajan, con quienes se tiene que ser muy empáticos para que nadie se quede sin estudiar", señaló.

Longares Vidal informó que el pasado 3 de agosto se reanudaron las actividades con el personal del plantel, mientras que el día 4 inició el curso propedéutico para los alumnos de primer ingreso.

Precisó que será el próximo 24 de agosto cuando inicien formalmente las clases para toda la comunidad estudiantil y el personal administrativo. Añadió que existe una buena respuesta para el primer semestre, ya que el viernes 14 de agosto se realizó el examen de admisión.

El rector indicó que actualmente cuentan con una matrícula de 600 alumnos únicamente en el primer semestre, cifra que podría incrementarse una vez que concluya el proceso derivado del examen de admisión.

Entre la oferta académica se encuentran las ingenierías en Mecatrónica, Electromecánica, Sistemas, Química y Animación, además de otras carreras.