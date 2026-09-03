Ana Osoria responde a inconformidades en el PAN de Monclova

La delegación estatal del PAN será quien determine si habrá cambios en la dirigencia municipal de Monclova, incluida la permanencia de Ana Osoria, luego de que durante la asamblea del miércoles, simpatizantes pidieran su salida.

La presidenta del PAN en Monclova señaló que las inconformidades expresadas en la reunión fueron escuchadas y respetadas, pero externó que quienes manifestaron estos señalamientos no son militantes de Acción Nacional. "Son opiniones muy respetables y son sentimientos que cada uno tiene y pues se respetan totalmente", sostuvo.

Ana Osorio dijo que hasta el momento, la delegada estatal no ha enviado indicaciones a los comités municipales del siguiente paso dentro del proceso de renovación y ajuste del partido. "Si en un determinado momento Monclova se llega a hacer delegación o llega a haber algún tipo de cambio, eso va a estar en manos totalmente de nuestra delegada".

Osoria explicó que los cambios realizados durante la asamblea son ajenos al proceso de ajustes del Comité Nacional y obedecen únicamente a cuestiones laborales. Precisó que solamente se concretó un cambio en la Secretaría de Vinculación, debido a que la persona que ocupaba el cargo lo solicitó por motivos laborales, pero no son parte de los cambios que se darán con la renovación del partido.

En cuanto al periodo al frente del PAN, Osorio recordó que ella asumió la presidencia del comité en septiembre del año pasado, por un periodo de tres años, por lo que está por cumplir su primer año al frente del PAN en Monclova. Ante la posibilidad de que se modifique la estructura municipal, aseguró que respetará la decisión que tome la delegada estatal y continuará dentro de Acción Nacional. "Independientemente de la trinchera en la que me vaya a tocar trabajar después, yo seguiré siendo panista", afirmó.