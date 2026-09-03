Seguridad Pública ayuda a hombre extraviado en Múzquiz: Germán N

Múzquiz, Coah.- Elementos de Seguridad Pública Municipal, al mando del director, licenciado José Ponce Sánchez, auxiliaron a un hombre de 87 años que fue reportado como extraviado y desorientado en calles de la colonia La Loma de esta ciudad.

El reporte fue recibido durante el mediodía de este jueves, luego de que un ciudadano alertara a las autoridades sobre la presencia de un adulto mayor de nombre Germán N, quien manifestó encontrarse extraviado y proporcionó diferentes direcciones sobre el lugar hacia donde pretendía dirigirse.

De acuerdo con el reporte, el adulto mayor se encontraba sentado descansando, pero manifestó su intención de continuar caminando hacia una zona donde ya no había viviendas, por lo que se solicitó la presencia de una unidad de Seguridad Pública para brindarle apoyo.

Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con el ciudadano que realizó el reporte y, posteriormente, con el adulto mayor, quien proporcionó sus datos personales y señaló que no contaba con familiares en Múzquiz.

Ante esta situación, los elementos establecieron comunicación telefónica con una familiar del adulto mayor, quien informó que se encontraba en Barroterán, procediendo a desplazar al varón hacia dicho mineral. El abuelito quedó bajo resguardo para su traslado a su hogar y reencontrarse con su familia, sin que se reportaran mayores novedades durante la intervención de los elementos de Seguridad Pública Municipal, puesto que el ciudadano se encontraba bien de salud, no presentaba signos de deshidratación o insolación.