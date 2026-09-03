urgente atención a la salud mental de adolescentes

La falta de especialistas en psiquiatría y paidopsiquiatría limita la atención de niñas, niños y adolescentes en la región Centro, donde se tienen varios casos detectados que requieren diagnóstico y seguimiento médico.

Martha Herrera, subprocuradora de PRONNIF, señaló que esta situación quedó nuevamente expuesta tras el caso de una adolescente de 14 años que presuntamente intentó lanzarse de un puente en Monclova. Explicó que la menor cuenta con expediente en la Procuraduría y permanece con familia de apoyo, sin que se hayan detectado vulneraciones en su entorno, al tener una red integrada por sus padres y abuelos.

El caso está más que nada relacionado con una necesidad de atención en salud mental y que la adolescente ya fue detectada y canalizada para recibir atención médica; sin embargo, la menor aún no cuenta con un diagnóstico debido a la falta de especialistas, y tampoco se ha determinado si requiere medicación. La adolescente ha presentado otros episodios en los que se sale de su domicilio y después ha sido localizada en la calle en situaciones de riesgo, por lo que PRONNIF mantiene el seguimiento de su caso.

Herrera advirtió que no se trata de un caso aislado, ya que la Procuraduría atiende a varios menores con necesidades de salud mental, desde casos relacionados con trastorno de déficit de atención e hiperactividad hasta situaciones más complejas que requieren valoración especializada. Entre los casos mencionó también el de un menor que se encontraba bajo una medida especial de protección y de manera frecuente escapa de un centro de asistencia social, situación que también está relacionada con una necesidad de atención psiquiátrica que aún no ha podido ser diagnosticada.

Ante esta problemática, consideró necesaria la operación del Centro de Salud Mental en Monclova (Césame), debido a que actualmente muchas familias deben trasladarse a Saltillo para recibir atención psiquiátrica.