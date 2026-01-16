Delegado Medina informa sobre muerte de Liah Fernanda

Monclova, Coah.— El delegado Miguel Ángel Medina informó que aún se encuentra en proceso el análisis jurídico del caso de la muerte de Liah Fernanda, niña que fue atropellada por un elemento del Estado, por lo que será hasta la próxima semana cuando se determine si procede la reclasificación del delito.

Explicó que, por el momento, no se ha iniciado formalmente ninguna acción adicional, ya que se decidió esperar a que transcurra el fin de semana en respeto a la familia de la menor. Señaló que será posteriormente cuando se solicite una audiencia para revisar la clasificación del delito, que inicialmente fue tipificado como lesiones gravísimas, pero que ahora podría cambiar tras el fallecimiento de la menor.

Medina indicó que en casos donde ocurre una muerte existen salidas alternas dentro del marco legal; sin embargo, precisó que hasta el momento el elemento involucrado no ha ofrecido ningún tipo de reparación o apoyo a la familia de la víctima.

Detalló que la familia de la niña cuenta con acompañamiento legal por parte de abogados de la Fiscalía y del Poder Judicial, y que él mismo ha mantenido comunicación directa con Azael, padre de la menor, para dar seguimiento al caso.

Sobre la causa de la muerte, el delegado señaló que aún se encuentra en revisión médica, por lo que será necesario esperar los resultados correspondientes para integrarlos a la carpeta de investigación.

Finalmente, reiteró que habrá una respuesta pronta por parte de las autoridades y que se buscará una solución conforme a derecho, garantizando el respaldo institucional a la familia afectada.