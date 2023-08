Ancira no suelta AHMSA: CMIC

"La realidad es que la empresa está parada y aún no la suelta”, externó el empresario Eugenio Williamson quien no cree en las palabras de Alonso Ancira y señaló que el Gobierno Federal tiene toda la responsabilidad para poner orden pues "ya estuvo bueno".

El ex presidente del Consejo de Administración de la acerera informó que el conflicto de AHMSA y el pago de salario a los obreros podría resolverse en dos semanas, todo depende de la disposición que muestre el Gobierno Federal para negociar sus pasivos con los nuevos inversionistas.

Al respecto el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eugenio Williamson Yribarren externó que los empresarios ya han estado muy desilusionados respecto a la empresa acerera y ven que las cosas siguen igual.

“Esto no progresa, la realidad es que la empresa está parada y aun no la suelta, y la están sufriendo todos los trabajadores como los proveedores, no creo que el señor vaya a querer soltarla a corto plazo ya que no se ha vendido nada”.

Así mismo, indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene toda la responsabilidad y autoridades de tomar la empresa para poner orden, “ya estuvo bueno de dañar a los trabajadores”.