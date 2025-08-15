EL CARBONAZO 2025: UN EVENTO TODOTERRENO QUE REÚNE A PILOTOS Y SUS FAMILIAS

SABINAS, COAH.- La séptima edición del Carbonazo se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de octubre, Así lo confirmó Julio César Reséndiz González, presidente del Club Carboneros ATV Región Carbonífera, quien destacó que este evento contará con la participación de clubes originarios de México y Estados Unidos, así como de los estados de Chihuahua y Nuevo León ¹.

El Carbonazo es un evento consolidado en la Región Carbonífera, reconocido por su ambiente competitivo y familiar, donde pilotos de toda la zona se reúnen para disfrutar del deporte extremo en vehículos todo terreno (ATV). Según Reséndiz González, se espera una gran afluencia de participantes, similar a ediciones anteriores, que han logrado reunir a más de 500 personas.

La Región Carbonífera se prepara para recibir a los pilotos y aficionados de los vehículos todo terreno que se reunirán en Sabinas para participar en este emocionante evento. El Carbonazo no solo es un recorrido, sino también una oportunidad para fortalecer el turismo deportivo en la región y promover la economía local.

Los organizadores del evento están trabajando para garantizar una experiencia inolvidable para todos los participantes y espectadores. Con una trayectoria de varias ediciones, el Carbonazo se ha consolidado como uno de los eventos todoterrenos más importantes de la región.

En resumen, el Carbonazo 2025 promete ser un evento emocionante y lleno de acción, con la participación de pilotos de México y Estados Unidos. La cita es este viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre en Sabinas, Coahuila, donde se espera una gran afluencia de público y una experiencia inolvidable para todos.