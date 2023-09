Ancira responde a AMLO; Afirma que ya hay 800 MDD para invertir en AHMSA

MONCLOVA; COAH.-Responde Ancira a versiones del Presidente de la República, informa que están listos 800 millones de dólares para inversión en Altos Hornos de México, sin embargo no hay disposición de autoridades federales para agendar una cita y recibir a los nuevos inversionistas.

El plan que tienen proyectado los nuevos inversionistas es liquidar a todos los trabajadores y recontratar solo el 60 por ciento de la empresa Altos Hornos de México, se recontratarían de manera inmediata Hércules, mimosa 8 y las plantas lavadoras.

Alonso Ancira Elizondo sale a la luz después de que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador asegurara que no hay disposición de Ancira para solucionar el problema de crisis por el que atraviesan, caso contrario por el ex Presidente del Consejo quien señala que ya se tiene todo listo para inyección de Altos Hornos pero no se brinda una cita con el Presidente.

"Todo lo que tiene que hacer es recibir a los inversionistas. Si no es él por su agenda tan complicada que tiene, que le quitara media hora a la mañanera y con eso ayuda"

"A la fecha no tenemos la cita. El dinero esta fideicomitido, hay un grupo chino muy grande con mucho interés de invertir en México"

"De acuerdo a lo que está firmado es que los señores en el momento que fondeen un mínimo de 150 millones de dólares, y que cumpla el presidente lo que ofreció un plazo para pagar los impuestos" mencionó.

Alonso Ancira Elizondo informó que ya se tienen pactado 30 millones de dólares para liquidar los pagos de nómina de los trabajadores incluyendo Hércules y solo basta con una cita del Presidente de la Republica con los nuevos inversionistas y en las siguientes 48 horas se podrá pagar a sus trabajadores.

"Solo se van a quedar con aquellos trabajadores que se necesitan para que la planta continúe trabajando, primero se paga a la totalidad y luego se recontrata a Hércules, Mina 8 y plantas lavadoras" señaló.

Primero se paga lo que se debe, segundo se va a pagar a los trabajadores de las áreas en donde no se vaya a prender hasta dentro de un año o dos, no les podemos pedir salarios que no se están devengando. El programa de estos señores, no van a liquidar a todos, ellos deciden a un 60 % de la fuerza laboral, y se va a pagar todo lo que se debía de nóminas, echar andar Steckel molino de placa, coladas continuas hornos eléctrico, todo los tratamiento de placas que teníamos ahí. Hércules recontratación inmediata, mimosa 8 y la planta lavadoras a todo vapor." Finalizó.