Filtraciones en Viviendas del Bienestar de Colinas de Santiago generan preocupación

Las filtraciones y goteras reportadas en las Viviendas del Bienestar de Colinas de Santiago no significan que las casas hayan sido construidas con mala calidad, aseguraron integrantes de CANADEVI, al señalar que este tipo de situaciones pueden presentarse en viviendas recién entregadas y cuentan con garantía.

Andrés Osuna Mancera, integrante de la Cámara de Desarrolladores de Vivienda, explicó que las afectaciones detectadas tras las lluvias recientes corresponden principalmente a temas de impermeabilización y no a daños estructurales mayores.

"Fueron goteras, no hubo hundimientos, ni movimientos de tierra, ni fracturas en paredes, más que todo fue un tema de filtraciones, por la cantidad de agua que llovió y que fue algo atípico".

Señaló que será necesario revisar técnicamente cada caso para determinar el origen de las afectaciones, aunque destacó que los desarrollos habitacionales cuentan con cobertura para este tipo de situaciones.

"Se tiene que investigar si fue algún taponamiento o un tema de impermeabilización, pero todas esas viviendas tienen garantía".

Osuna Mancera mencionó que las casas construidas bajo esquemas de Infonavit deben cumplir con los mismos estándares y especificaciones técnicas que cualquier desarrollo privado, señalando que el instituto solicita a los constructores cumplir con la calidad y garantías.

Dijo que existen coberturas de hasta diez años para vicios ocultos y garantías específicas para impermeabilización y otros detalles de construcción, por lo que se debe responder a los afectados.

Señaló que el hecho de que las viviendas formen parte de un programa impulsado por el Gobierno federal no implica que sean construcciones de menor calidad, y se cuenta con garantías sobre los trabajos entregados.